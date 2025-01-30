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        ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenör Ahmet Kandemir ile anlaştı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:33
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        ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenör Ahmet Kandemir ile anlaştı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Ahmet Kandemir'e 'hoş geldin' diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Mersin ekibi, 6 Ocak'ta İspanyol başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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