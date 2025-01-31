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        Mersinli çiftçi 5 kilogramlık istiridye mantarı buldu

        –Mersin Mut ilçesinde bir çiftçi, ceviz bahçesinde 5 kilogramlık istiridye mantarı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:34
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        Mersinli çiftçi 5 kilogramlık istiridye mantarı buldu
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        –Mersin Mut ilçesinde bir çiftçi, ceviz bahçesinde 5 kilogramlık istiridye mantarı buldu.

        Sertavul Yaylası Akçeşme mevkisinde ceviz bahçesi olan çiftçi Ömer Aslan, ağaçlarını kontrol ettiği sırada büyük bir istiridye mantarı gördü.

        Aslan, tüm haliyle kökünden çıkardığı istiridye mantarını şehir merkezine getirdi.

        Terazi yardımıyla 5 kilogram olduğu belirlenen mantar, görenlerin dikkatini çekti.

        Ömer Aslan, gazetecilere, dağlık alanlarda zaman zaman mantar topladığını söyledi.

        Ceviz ağaçlarını kontrol ettiği bölgede istiridye mantarını fark ettiğini anlatan Aslan, "Kesilmiş meşe ağacının dibinden çıkan mantarı gördüm. İlk kez bir mantarın bu kadar büyüğüne rastladım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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