Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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