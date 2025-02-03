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        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, muhtarların sorunlarını dinledi

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakalloğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:50
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        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, muhtarların sorunlarını dinledi
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakalloğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaymakam Topsakalloğlu, bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

        Toplantıda konuşan Topsakaloğlu, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

        Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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