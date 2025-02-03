Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, muhtarların sorunlarını dinledi

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

Toplantıda konuşan Topsakaloğlu, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Kaymakam Topsakalloğlu, bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakalloğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

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