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        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:31
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        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Bahçeli Kürkçü Mahallesi'nde L.K'nin kullandığı 33 LE 347 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AUD 572 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 01 AUD 572 plakalı araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, devrilen otomobildeki Gökhan Güvercin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araçta sıkışan yaralılar L.K, C.G. ve B.T. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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