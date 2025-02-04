Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Güçlü son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Güçlü'nün cenazesi toprağa verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Güçlü'nün cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güçlü için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Güçlü'nün Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Güçlü'nün ailesinin yanı sıra Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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