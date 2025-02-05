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        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kaza araç kamerasında

        Mersin'de geçen yıl okul geçidinde kamyonetin çarptığı 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin de ağır yaralandığı kazanın otobüs kamerasınca kaydedilen görüntüsüne ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:02
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        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kaza araç kamerasında
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        Mersin'de geçen yıl okul geçidinde kamyonetin çarptığı 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin de ağır yaralandığı kazanın otobüs kamerasınca kaydedilen görüntüsüne ulaşıldı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde 23 Mayıs 2024'te Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Elif Su Ekinci'nin (11) hayatını kaybettiği, Elif Yüksel'in (11) de yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kazanın meydana geldiği okul geçidinde duran belediye otobüsünün kamerasınca kaydedilen görüntüde, Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonetin, ele ele karşıya geçmek isteyen 2 öğrenciye çarpması yer alıyor.

        Kayıtta, geçitteki bazı öğrencilerin arkadaşlarının yardımına koştuğu görülüyor.

        - Olay

        Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonetin okul geçidinde çarptığı öğrencilerden Elif Su Ekinci hayatını kaybetmiş, Elif Yüksel ise ağır yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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