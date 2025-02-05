Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonetin okul geçidinde çarptığı öğrencilerden Elif Su Ekinci hayatını kaybetmiş, Elif Yüksel ise ağır yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

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