Tarsus'ta menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir ele geçirildi

Ekipler, bir adreste son kullanma tarihi ve menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir buldu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri gıda ürünü satan iş yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.