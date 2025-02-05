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        Tarsus'ta menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ele geçirilen menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:38
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        Tarsus'ta menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir ele geçirildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde ele geçirilen menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir imha edildi.

        Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri gıda ürünü satan iş yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, bir adreste son kullanma tarihi ve menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir buldu.

        El konulan ürünler imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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