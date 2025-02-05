Tarsus'ta menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde ele geçirilen menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir imha edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ele geçirilen menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir imha edildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri gıda ürünü satan iş yerlerinde denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, bir adreste son kullanma tarihi ve menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir buldu.
El konulan ürünler imha edildi.
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