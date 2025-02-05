Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Bordo beyazlılar, yarın Mersin Stadı'nda yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının kentteki hazırlıklarını tamamlayacak.
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