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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:14
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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

        Basına kapalı idman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Bordo beyazlılar, yarın Mersin Stadı'nda yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının kentteki hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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