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        Hatayspor'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

        Hatayspor Kulübü, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolasıyla videolu ve fotoğraflı paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:18
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        Hatayspor'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne ilişkin paylaşım:
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        Hatayspor Kulübü, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolasıyla videolu ve fotoğraflı paylaşımda bulundu.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, depremden etkilenen ve yıkıma uğrayan kentin görüntülerine yer verildi.

        Hatayspor forması giyen çocuklar ve bir taraftarın yer aldığı paylaşımda, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun görüntüleri de yer aldı.

        Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:

        "Bugün tarih yeniden 6 Şubat. O kara gecede her şey değişti. Anılar, hatıralar teker teker silindi. Biz ağladık, gökyüzü ağladı. Geride soğuk sızı kaldı yüreğimizde. Biliyoruz sen hala buradasın. Attığın gollerde her çocuğun gülüşünde, kazanılan tüm zaferlerde. Bugün biz Hatay'ız. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Hikaye bitmedi. Çünkü Hatay bir şehirden ötesi. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza."

        "Unutmayacağız" başlıklı paylaşımda ise depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber'in fotoğrafı yer aldı.

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