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        Çamlıyayla'da kar yağışı etkili oldu

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:24
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        Çamlıyayla'da kar yağışı etkili oldu
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        Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

        Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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