Çamlıyayla'da kar yağışı etkili oldu
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
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