Mersin Spor, Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamladı

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

İdmanda basketbolcular, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, oynadıkları son 6 maçın 5'ini kazanmış olmanın verdiği motivasyonla çalıştıklarını belirtti.

Ligde 6. sıraya yükseldiklerini ifade eden Sevim, şunları kaydetti:

"İyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz. Karşıyaka maçından sonra TOFAŞ ile yine kendi sahamızda oynayacağımız bizim için çok önemli bir Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmamız olacak. Vakit kaybetmeden o maça hazırlanmaya başlayacağız. Öncesinde Karşıyaka maçını kazanmak istiyoruz."

Oyunculardan Emre Tanışan da tüm müsabakalara galibiyet için hazırlandıklarını anlattı.

Mersin Spor ile Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.