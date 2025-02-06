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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu öğrencilerle buluştu

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:14
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu öğrencilerle buluştu
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Topsakaloğlu, ziyarette bulunduğu okuldaki sınıfları gezdi, öğretmenlerle görüştü.

        Öğrencilerle sohbet eden Topsakaloğlu, "Eğitiminize dört elle sarılın ve hedeflerinize ulaşmak için azimle çalışın. Bizler her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

        Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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