Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu öğrencilerle buluştu

Öğrencilerle sohbet eden Topsakaloğlu, "Eğitiminize dört elle sarılın ve hedeflerinize ulaşmak için azimle çalışın. Bizler her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

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