Bozyazı'dan kısa kısa
Mersin'in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Toplum Destekli Polislik Hizmetleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri, özel bir anaokulunda çocuklarla buluştu.
Görevliler, çocukların trafikte ve genel güvenlik konularında dikkat etmesi gereken kuralları anlattı.
Etkinlikte çocuklara polis yüz maskesi, boyama kitabı ve polis dedektif kartı dağıtıldı.
- Kadınlara egzersiz eğitimi
Bozyazı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kadınlara egzersiz eğitimi verildi.
Merkezde görevli fizyoterapist Mustafa Gökçe, katılımcılara doğru duruş teknikleri, günlük yaşamda uygulanabilecek basit egzersizler ve kas-iskelet sistemi sağlığını koruma yöntemlerini uygulamanı gösterdi.
Katılımcıların sorularını cevaplayan Gökçe, sağlıklı yaşam konusunda önerilerde bulundu.
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