Bozyazı'dan kısa kısa

Etkinlikte çocuklara polis yüz maskesi, boyama kitabı ve polis dedektif kartı dağıtıldı.

Görevliler, çocukların trafikte ve genel güvenlik konularında dikkat etmesi gereken kuralları anlattı.

Toplum Destekli Polislik Hizmetleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri, özel bir anaokulunda çocuklarla buluştu.

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