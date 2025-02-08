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        Mersin'de esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunlayan 15 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:58
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        Mersin'de esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunlayan 15 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, kendilerine "Kaplanlar" adı veren suç örgütünün ilçe esnafını tehdit edip haraç istedikleri ve bazı iş yerlerini kurşunladıkları belirlendi.

        Bu kapsamda Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira, 6 tabanca, muşta, bıçak, bir miktar uyuşturucu, silahlara ait mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Bu arada, şüphelilerin farklı iş yerlerini kurşunlamaları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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