Mersin'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle biri yaşlı 5 kişi binada mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve ambulansta müdahale edilen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
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