Mersin'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve ambulansta müdahale edilen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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