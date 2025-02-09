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        Mersin Mustangs, bu sezon "şanzıslığını" kırmak istiyor

        YAKUP SAĞLAM - Son 3 sezondur Süper Lig'e çıkma şansını çeyrek final maçlarında kaçıran Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ekiplerinden Mersin Mustangs, bu sezon şampiyonluk istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:17
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        Mersin Mustangs, bu sezon "şanzıslığını" kırmak istiyor
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        YAKUP SAĞLAM - Son 3 sezondur Süper Lig'e çıkma şansını çeyrek final maçlarında kaçıran Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ekiplerinden Mersin Mustangs, bu sezon şampiyonluk istiyor.

        Geçen sezon C Grubu'nu 9 puanla lider bitiren ancak çeyrek final maçında Atılım Rhinos'a 16-6 yenilerek Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol Süper Ligi'ne çıkma şansını kaybeden Mersin Üniversitesi ekibi, sezona işi sıkı tutuarak başladı.

        Mezitli Belediyesi Futbol Sahası'nda, koç Gökbey Kurt yönetiminde antrenmanlarını sürdüren ve bu sezon E Grubu'ndaki ilk maçında Selçuk Scorpions'u 68-0, sonra da Akdeniz Heroes'i 40-22 yenen Mersin Mustangs'ın oyuncuları, "çeyrek final maçlarındaki şanssızlıklarını" bu sezon yaşamamak için çok çalışıyor.

        - Amaç Süper Lig

        Koç Gökbey Kurt, AA muhabirine, takımın hedeflerine ulaşabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü anlattı.

        Amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Kurt, "Son 3 sezondur şansız ve talihsiz durumlardan dolayı çeyrek finalde eleniyoruz. Çeyrek final maçlarını kazansaydık üst lige çıkacaktık. Bu yıl bu şansızlığı kırma zamanı geldi. Ekip olarak da buna kenetlendik. Oyuncularımızın hepsi bunun için emek veriyor." dedi.

        Takımın diğer koçu İlker Kaan Özbozkurt da 15 yıldır yer aldığı takımda hem oyuncu hem de koç olarak görev yaptığını belirtti.

        Özbozkurt, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşacaklarına emin olduğunu vurgularken kurucu oyunculardan Gökhan Yılmaz da yeni sezonda işlerini şansa bırakmamak için daha fazla çalıştıklarını dile getirdi.

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