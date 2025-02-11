Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı

        Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonlarda 663 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklandı.

        Öte yandan, kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"

        Benzer Haberler

        Mersin'de 28 bin 500 makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi
        Mersin'de 28 bin 500 makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi
        Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu...
        Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu...
        Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Mersin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Mersin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Mersin'de sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi
        Mersin'de sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi
        Mersin'de "Dünya Bakliyat Günü" etkinlikle kutlandı
        Mersin'de "Dünya Bakliyat Günü" etkinlikle kutlandı