Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte şiir okuyan engelli bireyler, akordeon ve piyano çaldı, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Atilla Toros, programdaki konuşmasında, sadece bir günü anmak için değil farkındalığı büyütmek, vicdanı güçlendirmek ve toplumsal bilinci diri tutmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Engelli vatandaşların önüne çıkabilecek her engeli ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini dile getiren Toros, "Mersin olarak hedefimiz, ilimizi Türkiye'nin en erişilebilir şehirlerinden biri yapmak çünkü bir insanın hayatına dokunmak, bir şehrin kaderini değiştirir. Bir engeli kaldırmak, bir toplumun ufkunu genişletir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Naci Yılmaz'ın da konuşma yaptığı etkinlik, engelli çocukların işaret dili gösterisiyle sona erdi.

- Hatay

Hatay'da da Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sesimiz, Renklerimiz, Hikayelerimiz" adlı etkinlik düzenlendi.