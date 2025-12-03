Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:34 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte şiir okuyan engelli bireyler, akordeon ve piyano çaldı, halk oyunları gösterisi sundu.

        Vali Atilla Toros, programdaki konuşmasında, sadece bir günü anmak için değil farkındalığı büyütmek, vicdanı güçlendirmek ve toplumsal bilinci diri tutmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Engelli vatandaşların önüne çıkabilecek her engeli ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini dile getiren Toros, "Mersin olarak hedefimiz, ilimizi Türkiye'nin en erişilebilir şehirlerinden biri yapmak çünkü bir insanın hayatına dokunmak, bir şehrin kaderini değiştirir. Bir engeli kaldırmak, bir toplumun ufkunu genişletir." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Naci Yılmaz'ın da konuşma yaptığı etkinlik, engelli çocukların işaret dili gösterisiyle sona erdi.

        - Hatay

        Hatay'da da Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sesimiz, Renklerimiz, Hikayelerimiz" adlı etkinlik düzenlendi.

        Vali Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, şu ifadeleri kullandı:

        "Erişebilir şehirler inşa etmek, kapsayıcı eğitim ortamları geliştirmek, istihdam alanlarını genişletmek, sağlık ve bakım hizmetlerini güçlendirmek, yalnızca kamu politikalarının değil tüm dünyanın özelde de hepimizin insanlık görevidir."

        Müzik dinletisi sunulan etkinliğe HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek ve engelli bireyler katıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde farkındalık etkinliği organize edildi.

        Etkinlikte, Vali Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, engelli bireyler ve aileleri yer aldı.

        Çeşitli gösteriler yapılan program, Türk sanat müziği konseriyle son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta serebral palsili milli yüzücü Batuhan Eruçar gençlere ilham oldu
        Tarsus'ta serebral palsili milli yüzücü Batuhan Eruçar gençlere ilham oldu
        Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Toroslar Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi tartışması: Sendika 3 davayı da...
        Toroslar Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi tartışması: Sendika 3 davayı da...
        Mersin'de cam kemik hastası çocuğun Yerköprü Şelalesi'ni görme hayali gerçe...
        Mersin'de cam kemik hastası çocuğun Yerköprü Şelalesi'ni görme hayali gerçe...
        Cam kemik hastası çocuğun hayalini sağlık ekipleri gerçekleştirdi Yerköprü...
        Cam kemik hastası çocuğun hayalini sağlık ekipleri gerçekleştirdi Yerköprü...
        Özel bireylerin etkinliği renkli anlara sahne oldu
        Özel bireylerin etkinliği renkli anlara sahne oldu