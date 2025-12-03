Mersin'de cam kemik hastası çocuğun Yerköprü Şelalesi'ni görme hayali gerçek oldu
Mersin'de cam kemik hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Kerim Doğan, sağlık ekiplerinin desteğiyle Yerköprü Şelalesi'ni gezme imkanı buldu.
İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşan Fatma Neval Gürbüz, öğretmen babasının öğrencisi olan Doğan'ın Mut ilçesindeki şelaleyi görmek istediğini iletti.
Sağlık ekipleri, Müdürlüğün "Kalbimdeki Yer Projesi" kapsamında çocuğu evinde ziyaret etti.
Anne Teslime ve baba Murat Doğan'ın karşıladığı ekipler, cam kemik hastası çocuğu ambulansla şelaleye götürdü.
Tekerlekli sandalyeye bindirilen Doğan, ailesiyle Yerköprü Şelalesi'ni inceleme şansı buldu.
Kerim Doğan, hayalini gerçeğe dönüştüren sağlık personeline teşekkür etti.
