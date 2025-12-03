Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:04
        Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği tarafından öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri ağırlandı.

        Kurum amirleri ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler gösteri sundu.

        Dernek Başkanı Adem Veyis, programda yaptığı konuşmada, "Dünya Engelliler Günü'nü bir kutlama değil engelli bireylerin haklarına, karşılaştıkları zorluklara ve toplumsal hayata tam katılımlarına dair farkındalığı artırmak için milat olarak görüyoruz." dedi.

