Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.B.K. idaresindeki 33 ATD 871 motosiklet, Kocahasanlı Mahallesi'nde E.T. yönetimindeki 33 VEK 62 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki E.K. yola savruldu.
Haber verilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.B.K. ile E.K. sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.