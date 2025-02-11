Erdemli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Evden çıkan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı Yüksek Mahallesi Kaleler Sokak'taki tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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