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        Akdeniz'de zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:47
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        Akdeniz'de zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde satılan ürünlerin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.

        Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti, saklama koşullarının hijyen kurallarına uygunluğunu inceledi.

        Zincir marketlere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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