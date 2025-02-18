Mersin'de polis ekipleri yurtta kalan öğrencilerle buluştu
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden ekipler, polis olunması için gereken şartlara ilişkin bilgi verdi.
Ekipler, öğrencilerin mesleklerine ilişkin sorularını da yanıtladı.
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