Mersin'de polis ekipleri yurtta kalan öğrencilerle buluştu

Öğrencilerle sohbet eden ekipler, polis olunması için gereken şartlara ilişkin bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.