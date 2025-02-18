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        Mersin'de polis ekipleri yurtta kalan öğrencilerle buluştu

        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:08
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        Mersin'de polis ekipleri yurtta kalan öğrencilerle buluştu
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        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden ekipler, polis olunması için gereken şartlara ilişkin bilgi verdi.

        Ekipler, öğrencilerin mesleklerine ilişkin sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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