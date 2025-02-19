Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, 431 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, kaçak 52 masaj aleti ve 10 tıraş makinesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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