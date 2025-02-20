Bozyazı'da din görevlilerine ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Merkez Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, katılımcılara acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve hayat kurtarıcı teknikler anlatıldı.

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