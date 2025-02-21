Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Koyuncu Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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