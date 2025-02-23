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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mersin'de konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Partimizi ilk seçimde iktidara getirme başarısını ortaya koyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:44
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mersin'de konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Partimizi ilk seçimde iktidara getirme başarısını ortaya koyacağız." dedi.

        Arıkan, kentteki programı kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

        Seçer ile görüşen Arıkan, daha sonra partisinin Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 8. Olağan Mersin İl Kongresi'ne katıldı.

        Arıkan, buradaki konuşmasında, parti olarak çalışma tempolarını artıracaklarını söyledi.

        İnsanlara somut projeler sunacaklarını dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

        "Verimli çalışmak mecburiyetindeyiz. 1990'larda kadın kollarımız büyük heyecanla çalışmalarını yapmış, o dönem partimizi iktidara getirmişti. 2025 Türkiye'sinde kadın kollarımızda aynı heyecanı görüyorum. Mersin'de kapı kapı gezeceksiniz. Elini sıkmadığınız kadın kalmayacak. Partimizi ilk seçimde iktidara getirme başarısını ortaya koyacağız."

        Arıkan, yenilikçi çalışmaları hep beraber hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmasının ardından Arıkan, partiye katılan kişilere rozet taktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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