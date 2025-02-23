Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mersin'de konuştu:

Seçer ile görüşen Arıkan, daha sonra partisinin Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 8. Olağan Mersin İl Kongresi'ne katıldı.

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