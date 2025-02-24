Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Kaymakam Aslaner, Silifke Vergi Dairesi Müdürü Aydoğan'ı kabul etti

        Silifke Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Vergi Dairesi Müdürü Musa Hamit Aydoğan'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Aslaner, Silifke Vergi Dairesi Müdürü Aydoğan'ı kabul etti
        ABONE OL

        Silifke Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Vergi Dairesi Müdürü Musa Hamit Aydoğan'ı makamında kabul etti.

        Aydoğan, 36. Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde Kaymakam Aslaner'e plaket takdim etti.

        Aslaner, vergi ödemenin en önemli vatandaşlık görevlerinden olduğunu belirterek, Aydoğan ve Vergi Dairesi personeline başarı diledi.

        Aydoğan da ilçede yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor

        Benzer Haberler

        Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar ha...
        Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar ha...
        Evinde çıkan yangında öldü
        Evinde çıkan yangında öldü
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sulama kanalına devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Mersin'de sulama kanalına devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama
        Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama