Kaymakam Aslaner, Silifke Vergi Dairesi Müdürü Aydoğan'ı kabul etti

Aydoğan da ilçede yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Aslaner, vergi ödemenin en önemli vatandaşlık görevlerinden olduğunu belirterek, Aydoğan ve Vergi Dairesi personeline başarı diledi.

Aydoğan, 36. Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde Kaymakam Aslaner'e plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.