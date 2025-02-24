Erdemli'de Milli Mücadele'ye katılanlar yürüyüşle anıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Milli Mücadele'ye katılanları anmak için "Kurtuluşa Yürüyüş" etkinliği düzenledi.

Güzeloluk Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Milli Mücadele'ye katılan bölge halkının Arslanköy Mahallesi'ne yaptıkları yürüyüşü canlandırdı.

Vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla yaklaşık 7 kilometre yürüdükleri etkinliğe, Erdemli Kaymakam Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

Tetikoğlu, etkinlikteki konuşmasında, "Eğer minarelerimizde ezanlarımız susmuyor, bayraklarımız göklerden inmiyorsa bunu başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bu nedenle hepsine minnettarız." dedi.

Belediye Başkanı Kara da "Kurtuluşa Yürüyüş" etkinliğiyle Kuvayımilliye ruhunu tazelemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Atalarımızın 105 yıl önce Aslanköy ve Mersin'in kurtuluşu için verdiği zorlu mücadeleyi anmak için bir aradayız." diye konuştu.