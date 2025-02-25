Bozyazı'da muz çiçeği liflerinden dekoratif ürünler yapılıyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde atık muz çiçeği liflerinden dekoratif ürünler hazırlanıyor.

Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi'nde dikiş kursunda atık muz çiçeği liflerini değerlendirmek için çalışma başlatıldı.

Kursiyerler, çalışma kapsamında atık liflerden çeşitli dekoratif ürünlerin yanı sıra çanta, cüzdan ve masa örtüsü hazırlıyor.

Kurs Eğitmeni Seval Erşahin, yaptığı açıklamada, muz çiçeği liflerinin dayanıklı olduğunu belirtti.

Kursiyerlerin el becerilerini geliştirmek için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erşahin, "Sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla bu kursu hayata geçirdik. Kursiyerlerimiz, doğadan ilham alarak üretim yapıyor ve atıkları ekonomik değere dönüştürüyor." ifadesini kullandı.