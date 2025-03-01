ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Seda Esen
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Banu Şimşek 2, Nuran Tutsak,
Danilos Pizza: Henderson 19, Cooke 20, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 26, Walker 9, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul 6
1. Periyot: 23-16
Devre: 35-39
3. Periyot: 60-61
Beş faulle çıkanlar: 32.20 Ecem Erk, 34.35 Ceylin Beyza Altunpa, 37.43 Alleyne (İlkem Yapı Tarsus Spor)
MERSİN
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