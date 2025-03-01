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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:02
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Seda Esen

        İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Banu Şimşek 2, Nuran Tutsak,

        Danilos Pizza: Henderson 19, Cooke 20, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 26, Walker 9, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul 6

        1. Periyot: 23-16

        Devre: 35-39

        3. Periyot: 60-61

        Beş faulle çıkanlar: 32.20 Ecem Erk, 34.35 Ceylin Beyza Altunpa, 37.43 Alleyne (İlkem Yapı Tarsus Spor)

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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