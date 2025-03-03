Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, iftarda vatandaşlara konuk oldu
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, iftarını evlerine konuk olduğu vatandaşlarla yaptı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, iftarını evlerine konuk olduğu vatandaşlarla yaptı.
Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Beyreli Mahallesi'nde ikamet eden Öz ailesine iftarda konuk oldu.
Aileye misafirperverliği için teşekkür eden Topsakaloğlu, "Aile, toplumun temel taşıdır. Birlikte iftar yapmak, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir." dedi.
Baba Orhan Öz, ziyaretten dolayı Kaymakam Topsakaloğlu'na teşekkür etti.
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