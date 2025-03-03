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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, iftarda vatandaşlara konuk oldu

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, iftarını evlerine konuk olduğu vatandaşlarla yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:33
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, iftarda vatandaşlara konuk oldu
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, iftarını evlerine konuk olduğu vatandaşlarla yaptı.

        Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Beyreli Mahallesi'nde ikamet eden Öz ailesine iftarda konuk oldu.

        Aileye misafirperverliği için teşekkür eden Topsakaloğlu, "Aile, toplumun temel taşıdır. Birlikte iftar yapmak, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir." dedi.

        Baba Orhan Öz, ziyaretten dolayı Kaymakam Topsakaloğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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