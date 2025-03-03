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        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 17 zanlı tutuklandı

        Mersin'de sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:10
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        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 17 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 17'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

        Adreslerde tabanca, 42 fişek, 35 banka kartı, 26 cep telefonu, 21 SIM kart, 3 bilgisayar, 4 harici bellek, 68 bin 200 lira ve 1050 dolar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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