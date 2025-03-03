Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 17 zanlı tutuklandı

Adreslerde tabanca, 42 fişek, 35 banka kartı, 26 cep telefonu, 21 SIM kart, 3 bilgisayar, 4 harici bellek, 68 bin 200 lira ve 1050 dolar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 şüphelinin kimliği belirlendi.

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