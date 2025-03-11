Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 1500 gıda ve temizlik ürünü ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 1500 gıda ve temizlik ürünü imha edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 1500 gıda ve temizlik ürünü imha edildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı işletmelerde denetim yaptı.
Çalışmada son kullanma tarihi geçmiş 1500 gıda ve temizlik ürünü ele geçirildi.
El konulan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
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