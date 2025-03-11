Mersin'de eli karot makinesine sıkışan işçi yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaatta elini karot makinesine kaptırarak yaralanan işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaatta elini karot makinesine kaptırarak yaralanan işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Eski Mezitli Mahallesi'nde inşaatta çalışan 27 yaşındaki S.D.Y, elini karot makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi elinin sıkıştığı makinenin parçasıyla beraber Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
İtfaiye ekipleri, doktor gözetiminde makinenin parçasını keserek işçinin sıkışan elini kurtardı.
Sağlık ekibince eline dikiş atılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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