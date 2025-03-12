Anamur'da ihtiyaç sahibi kadına konteyner ev verildi
Mersin'in Anamur ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşa konteyner ev desteğinde bulunuldu.
Mersin'in Anamur ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşa konteyner ev desteğinde bulunuldu.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'in talimatıyla Karalarbahşiş Mahallesi'nde zor şartlarda yaşayan Makbule Çatak'a yardım yapıldı.
Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce Çatak için konteyner ev hazırlandı.
Çatak, yetkililerin desteğiyle konteyner eve yerleştirildi.
Kaymakam Bozdemir, ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini bildirdi.
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