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        Anamur'da ihtiyaç sahibi kadına konteyner ev verildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşa konteyner ev desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:06
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        Anamur'da ihtiyaç sahibi kadına konteyner ev verildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşa konteyner ev desteğinde bulunuldu.

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'in talimatıyla Karalarbahşiş Mahallesi'nde zor şartlarda yaşayan Makbule Çatak'a yardım yapıldı.

        Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce Çatak için konteyner ev hazırlandı.

        Çatak, yetkililerin desteğiyle konteyner eve yerleştirildi.

        Kaymakam Bozdemir, ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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