Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Çamtepe Mahallesi'nde, G.K'ye ait iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.