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        Mersin Spor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:31
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        Mersin Spor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, şu an ligde bulundukları konumu korumak istediklerini belirtti.

        Anadolu Efes maçına iyi şekilde hazırlandıklarını bildiren Balkanlı, "Anadolu Efes maçı çok önemli. Sakat oyuncularımız iyileşti, yeni transferimiz geldi. Onun da lisansı çıktı. Kolay lokma olmadığımızı Efes deplasmanında göstereceğiz." ifadesini kullandı.

        Oyuncularından Tevfik Akdamar da takım olarak Anadolu Efes maçına odaklandıklarını belirtti.

        Bu hafta iyi takıma karşı mücadele vereceklerini kaydeden Tevfik, "Bu maçın reaksiyon maçı olmasını istiyoruz ve dersimize çok iyi çalışıyoruz. Sezon sonunda play-off'a direkt kalma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da bizim için çok önemli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Mersin Spor ile Anadolu Efes, 17 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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