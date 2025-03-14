Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin projelerini anlattı:

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversiteyi ilk 30 içerisinde konumlandırmak için çalışmalarını artıracaklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Yaşar, MEÜ Gençlik Akademisi'nde düzenlenen "Üniversite-Sanayi ve Medya İşbirliği Toplantısı"nda üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yüzü kente dönük, üreten ve paylaşan üniversite parolasıyla hareket ettiklerini belirten Yaşar, toplantının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Üniversite-medya arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Eğer üniversite-medya işbirliği yoksa yapılan bilimsel çalışmalar, projeler ve akademik bilgi birikimi tozlu raflarda kalmaya mahkumdur. Bu amaçla bizler de değerli medya temsilcileriyle karşılıklı iyi niyet ve etik değerler çerçevesinde sürekli diyalog içerisinde kaldık. İşbirliklerimizin bundan sonra da artarak devam edeceği düşüncesindeyim. Medyanın bizlere desteği, dezenformasyonun önlenmesine, kamuoyunun bilinçlenmesine ve akademik camianın motivasyonuna katkı sağlamaktadır."

Yaşar, üniversite bünyesinde birçok önemli proje hayata geçirdiklerini aktararak, öğrenci dostu ve çözüm odaklı üniversite olduklarını kaydetti.

Her zaman öğrencilerine öncelik verdiklerini belirten Yaşar, "Artık yemeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Bu projeyle yılda 49 milyon liralık bir tasarruf ediyoruz. Öğrencilerimize dört çeşit yemeği 17 liraya sunuyoruz. Öğrencilerin kampüs içi ulaşımlarının hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanması için ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilmektedir." ifadesini kullandı.

- "Her alanda geliştirmeye devam edeceğiz"

Üniversitenin gelecek hedeflerini anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Üniversitemizi ilk 30 içerisinde konumlandırmak için çalışmalarımızı artıracağız.​​​​​​​ Gerçekleştirdiğimiz etkili işbirliği protokolleri, öğretim elemanlarımızın artan projeleri, her alanda sıralamalarda daha iyi noktalara gelmemiz, yayın sayılarındaki yükseliş, personelimizin güçlü aidiyet duygusu, öğrencilerimizin genel memnuniyet seviyesi ve aldığımız geri dönüşler bizlere doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan sonra da bu yolda paydaşlarımızla birlikte yürüyerek Mersin Üniversitesi'ni her alanda geliştirmeye devam edeceğiz."