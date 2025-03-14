Mersin'de kadının vücudundan 1 kilo 120 gram guatr kitlesi çıkarıldı

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Uygun da doktorlara teşekkür etti.

Dikme ve Anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Hakan Ergin tarafından ameliyata alınan Uygun'un vücudundan 1 kilo 120 gram ağırlığındaki 3 kitle başarılı operasyonla alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Dikme tarafından yapılan kontrollerde Uygun'un boyun ve göğüs kafesine uzanan 3 kitle tespit edildi.

Toros Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Feriha Uygun (52), şikayetlerinin artması nedeniyle genel cerrahi polikliniğine başvurdu.

Mersin'de uzun süredir nefes alırken, uyurken, yürürken ve yemek yerken zorluk yaşayan guatr hastası Feriha Uygun'un vücudundaki 1 kilo 120 gram ağırlığında olan 3 kitle başarılı operasyonla alındı.

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