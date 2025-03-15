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        Bozyazı'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:40
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        Bozyazı'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

        Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti.

        Kadınlara KADES hakkında bilgi veren polis, broşür de dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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