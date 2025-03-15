Bozyazı'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.
Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti.
Kadınlara KADES hakkında bilgi veren polis, broşür de dağıttı.
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