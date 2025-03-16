ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Salihoğlu, denizlerdeki sıcaklığı değerlendirdi:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliğinin Türkiye'yi çevreleyen denizlerde de etkili olduğunu ifade ederek, "Sıcaklık artışlarının dünya ortalaması 1,5 dereceyken Mersin Körfezi ve Doğu Karadeniz'de gördüğümüz artışlar 2,5 dereceyi buluyor." dedi.

Prof. Dr. Salihoğlu, enstitünün Erdemli ilçesindeki yerleşkesinde gazetecilere, iklim değişikliğine bağlı olarak denizlerde görülen sıcaklık artışına ilişkin açıklama yaptı.

İklim değişikliğinin Türkiye'yi çevreleyen denizlerde de etkili olduğunu dile getiren Salihoğlu, "Sıcaklık artışlarının dünya ortalaması 1,5 dereceyken Mersin Körfezi ve Doğu Karadeniz'de gördüğümüz artışlar 2,5 dereceyi buluyor." diye konuştu.

Salihoğlu, sıcaklığın, buharlaşma ve tuzluluğu da artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Derin denizde sıcaklıklarda artış görüyoruz. Denizdeki dolaşım sistemlerinde değişiklik görüyoruz. Karadeniz'deki mekanizmalar ciddi biçimde değişmiş durumda. Mersin Körfezi'nde ve açıklarındaki soğuk su oluşumlarının azaldığını görüyoruz. Aynı zamanda buradaki ekosistemi etkileyen 'Okyanus asitlenmesi' dediğimiz denizlerdeki asit oranının arttığını da gözlemliyoruz."

- "Düşük nemli topraklarda yangın artacaktır"

Aşırı yağışlar sonrası oluşan kuraklığın "Kırbaç etkisi" olarak değerlendirildiğini anlatan Salihoğlu, "Aşırı yağışlar, bölgedeki bitki örtüsünü aşırı şekilde büyütüyor hemen arkasından gelen kuraklık ise bunların kurumasına ve ortaya yangını besleyen yakıtın çıkmasına sebep oluyor. Los Angeles'ta görünen etki buydu. Dolayısıyla biz de ülke olarak bu konularda önlemlerimizi bir an önce almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Salihoğlu, 2024'ün, en sıcak yıl olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Düşük nemli topraklarda yangın artacaktır. Bundan sonra tarımsal faaliyetleri, yangın önlem planlarımızı buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Aşırı yağışlar bölgemizde ciddi biçimde artacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışların daha fazla artacağını öngörüyoruz. Bunlara karşı da çeşitli önlemleri almamız gerekiyor."