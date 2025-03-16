Mersin'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
B.G. yönetimindeki 33 ALH 113 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Devrilen motosikletteki sürücü ve H.Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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