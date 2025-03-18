Bozyazı'da Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Bozyazı ilçesinde, Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili konular görüşüldü.

Kaymakam Topsakaloğlu, hayvan haklarının korunmasının yalnızca resmi kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu, bu konuda daha etkin çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Toplantıya, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak ile ilgililer katıldı.