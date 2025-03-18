Mersin'de 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Adrese giden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binada çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

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