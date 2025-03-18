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        Tamirciliğe ömrünü adayan Ekrem usta arızalı gramofonlara ses veriyor

        ALEYNA COŞKUN - Babasından öğrendiği gramofon tamirciliğini sürdüren 80 yaşındaki Ekrem Kırıkcı, ikinci evi olarak gördüğü atölyesinde arızalı plak çalarları yeniden çalışır duruma getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:14
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        Tamirciliğe ömrünü adayan Ekrem usta arızalı gramofonlara ses veriyor
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        ALEYNA COŞKUN - Babasından öğrendiği gramofon tamirciliğini sürdüren 80 yaşındaki Ekrem Kırıkcı, ikinci evi olarak gördüğü atölyesinde arızalı plak çalarları yeniden çalışır duruma getiriyor.

        Sivas'ta babasının tamirhanesinde 10 yaşında çıraklığa başlayan Kırıkcı, yıllarca gramofonların çalışma sistemi ve onarımının inceliklerini öğrendi.

        Ailesiyle 1967'de taşındığı Mersin'de memurluk yapan Kırıkcı, mesleğine duyduğu özlem nedeniyle 5 yıl sonra görevinden ayrılıp Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde atölye açtı.

        Evli ve 2 çocuk babası Kırıkcı, ikinci evi olarak gördüğü atölyesinde müşterilerinin arızalı gramofonlarının yeniden ses vermesi için mesai harcıyor.

        İlerleyen yaşına ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğinden kopmayan Kırıkcı, farklı müzik aletleri ile elektronik cihazların da onarımını gerçekleştiriyor.

        - "Gramofonu müzik kültürü olarak görüyorum"

        Ekrem Kırıkcı, AA muhabirine, gramofonların çocukluk dönemini hatırlattığını söyledi.

        İşine severek devam ettiğini dile getiren Kırıkcı, "Eski dönemlerde gramofon müzik aleti olarak düşünülürdü. Ben günümüzde gramofonu müzik kültürü olarak görüyorum. Taş plaklar kültürümüzün bir parçası." dedi.

        Kırıkcı, bazı plak çalarların tamirinin 3 gün sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Gerekli alet ve makinelerim var, sıfırdan gramofon yapabilirim. Tamir ettiklerimin arasında 100-150 yıllık gramofonlar var. Gramofon tamirciliği unutulmak üzere olan bir meslek. Zevkle yaptığım için bırakmayı düşünmüyor, ölene kadar sürdürmek istiyorum."

        Gramofon onarımının yanı sıra saz, keman ve mandolin gibi müzik aletleri tasarladığını belirten Kırıkcı, Türkiye'nin her yerinden müşterilerinin olduğunu anlattı.

        Kırıkcı, atölyesinin bir bölümünü de fotoğraf stüdyosu olarak kullandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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