Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Nisa Yalçın 2, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker
Çimsa ÇBK Mersin: Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Asena Yalçın 7, Derin Yaya, McCowan 13, Pelin Derya Bilgiç 20, Beren Polen Höke, İkra Durmaz 4
1. Periyot: 18-21
Devre: 39-42
3. Periyot: 43-75
MERSİN
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