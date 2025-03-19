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        Anamur'da şehit aileleri ziyaret edildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:29
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        Anamur'da şehit aileleri ziyaret edildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve beraberindeki ilçe protokolü, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde teröristlerce patlayıcı madde yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Halis Uysal ile Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK terör örgütüyle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Tor'un ailelerini ziyaret etti.

        Ziyarette ailelerin ihtiyaç ve talepleri dinlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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