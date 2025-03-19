Anamur'da şehit aileleri ziyaret edildi

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve beraberindeki ilçe protokolü, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde teröristlerce patlayıcı madde yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Halis Uysal ile Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK terör örgütüyle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Tor'un ailelerini ziyaret etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

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